Basilicata: ecco il nuovo Corecom

(ANSA) - POTENZA, 27 DIC - "Le azioni che il Comitato si prefigge di portare avanti per il prossimo quinquennio saranno nel segno della continuità con quelle messe in campo negli anni precedenti, sia per l'attività propria che per le materie delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom)". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa del consiglio regionale, il neo presidente del Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata), Antonio Donato Marra.

Nella nota è specificato che "il nuovo Corecom, nominato con decreto del Presidente del consiglio regionale, Carmine Cicala, dello scorso 20 ottobre, è composto da cinque membri, il presidente Marra e dalle componenti Giuseppina Cataldo, Federica Lomuto, Assunta Mitidieri e Antonella Prete".