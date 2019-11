Flat tax: comitato anche in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 25 NOV - I comitati locali del Sud per la Flat tax proposta dalla Lega "si stanno strutturando con i referenti regionali e provinciali in tutto il Mezzogiorno": lo ha annunciato stamani a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, il consigliere regionale lucano della Lega, e referente dei Comitati per il Mezzogiorno, Massimo Zullino, il quale ha poi annunciato il nuovo referente per la Basilicata, Nicola Caldarulo. "E' un momento storico per il Paese - ha aggiunto Zullino - e i cittadini devono farsi trovare pronti per questo appuntamento. E' un processo di rivoluzione fiscale, per dare più risorse a tutti".