"Domani a Matera massima prudenza"

(ANSA) - MATERA, 23 NOV - Nella giornata di domani, domenica 24 novembre, a Matera, "è auspicabile adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario, non percorrere, possibilmente, strade con sottopassaggi e non parcheggiare le auto in prossimità di alberi". E' il messaggio lanciato dall'amministrazione comunale della città lucana, colpita lo scorso 12 novembre da un nubifragio. Nel comunicato è inoltre sottolineato che per domani "la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta arancione".