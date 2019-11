Lucani mondo: "Tracciare nuovi percorsi"

(ANSA) - POTENZA, 21 NOV - "Organizzare un momento di riflessione per iniziare a tracciare nuovi percorsi progettuali nei quali intendo accompagnarvi: vivo con grande onore e responsabilità il mio ruolo di presidente del Consiglio regionale e della Commissione regionale dei lucani nel mondo, un impegno che affronto con l'intento di mettere in atto un proficuo lavoro di unione, cooperazione e rinnovamento con le Federazioni e le Associazioni dei lucani in Italia, in Europa e nel mondo". Così - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa dell'assemblea - il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, oggi a Roma, aprendo i lavori l'assemblea delle Associazioni lucane in Italia, "I lucani nelle tante Italie, una rete vincente per lo sviluppo della Basilicata".