Decaro rieletto presidente dell'Anci

(ANSA) - AREZZO, 19 NOV - Il sindaco di Bari Antonio Decaro è stato rieletto presidente dell'Anci. L'assemblea congressuale nazionale dell'Associazione dei Comuni italiani riunita ad Arezzo lo ha confermato per acclamazione, come unico candidato.

"La politica nazionale si divide e fa la rincorsa a cercare di rappresentare una parte. Noi Siamo uniti perché l'Anci non è e non sarà mai un partito, è la comunità delle comunità, cioè riunisce tutti quelli che si occupano della cura dei cittadini.

Non ha colore politico, ce ne vogliono almeno tre, che sono quelli della fascia tricolore che ogni giorno indossiamo, il bianco, il rosso e il verde". Lo ha detto ai sindaci riuniti in assemblea il presidente Anci Antonio Decaro, appena rieletto per il bis, ad Arezzo.