'Campagna amica' in centro storico

(ANSA) - MATERA, 16 NOV - Ortofrutta, legumi, pasta, olio, salumi, formaggi freschi, stagionati e trasformati, carne, pesce e una "ricca varietà di vini": è l'offerta del primo mercato coperto lucano di 'Campagna Amica', che è stato ufficialmente inaugurato stamani, nel centro storico di Matera. Sarà aperto il venerdì, il sabato e la domenica, dalle ore 8 alle 15.

In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Coldiretti Basilicata è ricordato che "su una superficie di 650 metri quadrati, il mercato ospita 30 produttori provenienti da tutta la regione" e che "la struttura, situata in via Andrea Serrao, angolo con via Vena, è la 53/a del genere presente in Italia".