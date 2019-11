Insediato il nuovo Procuratore aggiunto

(ANSA) - POTENZA, 15 NOV - Il nuovo Procuratore aggiunto di Potenza, Maurizio Cardea, si è insediato stamani nel suo incarico: la cerimonia si è svolta nell'aula Pagano del Tribunale del capoluogo lucano.

Dopo il giuramento, il procuratore di Potenza, Francesco Curcio, ha ricordato che Cardea "è un pm di lungo corso e di lunga esperienza, e un ottimo investigatore, che arriva in un momento cruciale, in questa Procura ancora sotto organico. Come ho ricordato qualche giorno fa al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, la situazione lucana non è ancora percepita nella sua giusta dimensione: non è un'oasi felice, anche se il numero di reati, in percentuale, non è alto".



