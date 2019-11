Carabinieri, presentato Calendario 2020

(ANSA) - POTENZA, 15 NOV - L'87/a edizione del Calendario storico dell'Arma dei Carabinieri - con tavole di Mimmo Paladino e testi di Margaret Mazzantini - è stata presentata ai giornalisti stamani, a Potenza e a Matera.

Il Calendario storico, pubblicato per la prima volta nel 1928, è stampato in oltre un milione di copie e costituisce un oggetto ambito da molti, non solo dai collezionisti. E' pubblicato ininterrottamente dal 1950, dopo una sospensione dal 1945 al 1949 legata alla conseguenze della Seconda Guerra Mondiale.

L'edizione del 2020 ha in copertina una prevalenza del colore oro, in ricordo della prima medaglia d'oro al valore militare concessa il 5 giugno 1920 alla bandiera dell'Arma per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale e per il "validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d'Italia".



Data ultima modifica 15 novembre 2019 ore 16:55