'Trigger': 15 borse per diplomati lucani

(ANSA) - POTENZA, 5 NOV - Sono complessivamente 15 le borse di studio all'estero - di cui dieci per la Francia e cinque per l'Irlanda - messe a disposizione dai bandi di selezione organizzati dal progetto "Trigger" per i neo diplomati lucani negli anni scolastici 2018-19 e 2019-20 in ambito agrario e tecnico, che abbiano conseguito la maturità da non più di 12 mesi. Il progetto è stato illustrato stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dall'amministratore della Ninetek Francesco Genovese, e dai rappresentanti della Fmts experience, Stefania Cafaggi e Andrea Molinari.