Lavoro: Uil, cig +266% rispetto al 2018

(ANSA) - POTENZA, 31 OTT - Nei primi nove mesi del 2019 "il ricorso agli ammortizzatori sociali in Basilicata è schizzato del 266,2% rispetto ai primi nove mesi del 2018, per un ammontare complessivo di 8,8 milioni di ore rispetto a 2,4 milioni dello stesso periodo del 2018". Lo ha evidenziato, in una nota, la Uil Basilicata, facendo riferimento al nono Rapporto del sindacato sulla cassa integrazione che "segna l'aumento in 13 Regioni con il picco più alto in Basilicata (+266,2%) ed in 44 Province dove l'incremento maggiore si registra ad Oristano (+666,3%), seguita da Potenza (+442,5%)".