Telecamere di Unomattina a Tursi e Craco

(ANSA) - POTENZA, 30 OTT - Una donna inglese che ha deciso di trasferirsi in Basilicata è la protagonista del "secondo appuntamento della nuova stagione con la rubrica 'Made in Basilicata', inserita nel programma 'Uno Mattina', domani 31 ottobre, ore 7.50".

Lo ha reso noto l'ufficio sistemi culturali e turistici della della Regione Basilicata. La donna, che si chiama Martine, "parlerà della realizzazione del suo sogno: una collezione di appartamenti di lusso nati per rilassarsi, distendersi e allontanarsi da tutto mentre si godono i prodotti locali che offre Tursi, grazioso borgo in provincia di Matera noto anche per la presenza della 'Rabatana', il più antico rione della città e fonte di ispirazione per il poeta Albino Pierro. Con Saverio, invece, i telespettatori di Rai 1 si sposteranno a Craco, il 'paese fantasma' che in lontananza si presenta come una scultura di origini medioevali circondata dai calanchi".