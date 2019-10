Matera, Piovani e la felicità pericolosa

(ANSA) - MATERA, 29 OTT - Musica, parole e teatro: una "felicità pericolosa" arriva nella Capitale europea della Cultura 2019. "Tutto questo è gioiosamente pericoloso, come sono pericolosi gli incontri della vita che ci coinvolgono fino in fondo, che ci mettono felicemente in discussione. A me è capitato tante volte per le strade della musica": il maestro Nicola Piovani presenta così il senso del viaggio musicale che prende corpo e anima nel suo spettacolo, "La musica è pericolosa - Concertato", in scena il 30 ottobre, alle ore 21, all'Auditorium Gervasio di Matera (sold out).