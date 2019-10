Sarà un "Halloween in centro" a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 28 OTT - L'atmosfera "stregata" delle zucche e delle streghe invaderà il centro storico di Potenza per un appuntamento dedicato ai bambini, e non solo: il 31 ottobre, dalle ore 16, in piazza Matteotti si svolgerà "Halloween in centro", con i trucca bimbi, i cantastorie, i laboratori di mostri e magie, e un "momento" per l'igiene orale, con spazzolini in regalo per insegnare ai più piccoli cosa fare dopo il classico "dolcetto". Il programma è stato presentato nel pomeriggio, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato il sindaco, Mario Guarente, l'assessore comunale alle politiche giovanili, Marika Padula, il consigliere comunale Michele Beneventi, e il presidente dell'associazione "Il centro della Potenza", Chicco Italo Marsico.