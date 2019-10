"Estrazioni Eni senza compensazioni"

(ANSA) - POTENZA, 26 OTT - "Da domani, 27 ottobre, Eni in Basilicata continuerà ad estrarre, grazie ad un 'regalino' legislativo del Governo Monti che permette, nelle more del rinnovo della concessione, di continuare 'automaticamente' ad operare. Eni con la sua attività continuerà ad intaccare il nostro 'Ambiente', continuerà ad utilizzare il nostro 'Territorio' ma non verserà più alla Regione alcuna forma di compensazione ambientale". Lo sostiene l'assessore regionale all'Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Gianni Rosa, il quale, attraverso l'ufficio stampa, esprime "tutto il suo disappunto per l'atteggiamento della compagnia petrolifera" nella trattativa in corso per il rinnovo della concessione.