A novembre arrivano i Nutella Biscuits

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - A 55 anni dalla nascita di Nutella, Ferrero lancia i primi biscotti ripieni della crema alle nocciole tra le più note e amate al mondo. Sono i nuovi Nutella Biscuits, pronti a sbarcare sugli scaffali italiani nei primi giorni di novembre. I Nutella Biscuits sono prodotti nello stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza, dove Ferrero ha investito oltre 120 milioni di euro per una linea produttiva ad hoc. I nuovi biscotti sono stati lanciati ad aprile in Francia e l'obiettivo di Ferrero è commercializzarli in tutto il mercato europeo. In Italia il pubblico potrà assaggiarli in anteprima fino al 31 ottobre a Casa Nutella, allestita in piazza Gae Aulenti a Milano, e poi esprimere il proprio gradimento. Le reazioni all'assaggio saranno rilevate con dei tablet e contribuiranno ad alimentare un 'counter' che ha la forma del cuore impresso sui Nutella Biscuits. Il counter sarà anche alimentato dalle interazioni social, le visite al sito Nutella e le ricerche su Google sul nuovo prodotto.