"Risposte concrete per rilancio Eipli"

(ANSA) - POTENZA, 19 OTT - "Nei prossimi giorni metterò in campo ogni iniziativa utile perché, finalmente, si dia una risposta concreta per il rilancio dell'Eipli, con la costituzione di una nuova società, e per la tutela dei lavoratori". Lo ha detto il Sottosegretario alle Infrastrutture, Salvatore Margiotta, in una nota diffusa a margine di un incontro avuto a Potenza con i dirigenti e con una delegazione dei lavoratori dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.