Matera 2019, 'insieme' con Plovdiv

(ANSA) - MATERA, 19 OTT - Incontro e scambio tra culture diverse. "Together" ("insieme") non è solo lo slogan con cui la città bulgara di Plovdiv ha vinto il titolo di Capitale europea della cultura, come pure il nome dato al primo dossier di candidatura di Matera 2019: è molto di più. E' un percorso, un programma congiunto di attività, create da artisti, cittadini e volontari, che parte dalle rispettive cerimonie di inaugurazione, con la partecipazione dell'orchestra D'Ambrosio di Montescaglioso (Matera) sul palco di Plovdiv lo scorso 12 gennaio, e con la presenza della Maritza Brass Band nella città dei Sassi sette giorni dopo. Le due città hanno sviluppato un programma comune di attività dal titolo "Plotera weeks - Plovdiv and Matera together for an Open Future".