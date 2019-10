Matera 2019 è 'Il Paese della Cuccagna'

(ANSA) - MATERA, 17 OTT - "Ma dove si trova Cuccagna oggi? Crediamo che Cuccagna non sia un luogo lontano, remoto e difficile da raggiungere, come i paradisi evocati dalle utopie politiche o dalle religioni. Al contrario, Cuccagna è a portata di mano": sono le parole scelte dai curatori Navine G.

Khan-Dossos e James Bridle per il testo introduttivo alla mostra "The Land of Cockaigne-Il Paese della Cuccagna", quarto appuntamento per I-DEA, un progetto di Matera Capitale europea della Cultura 2019 sul tema dell'archivio. L'inaugurazione domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 18 presso Cava Paradiso.