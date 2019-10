Domenica 'Diamoci una scossa!'

(ANSA) - POTENZA, 17 OTT - Si svolgerà domenica prossima, 20 ottobre, la Seconda giornata nazionale della prevenzione sismica "Diamoci una Scossa!", iniziativa che - è specificato in un comunicato - vedrà ingegneri e architetti ed esperti nel campo del rischio sismico incontrare la cittadinanza in più di 500 piazze italiane.

Dalle ore 8 alle 14, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, in collaborazione con gli altri ordini professionali, ha predisposto una serie di info point territoriali nel capoluogo lucano, in piazza Mario Pagano e piazza Don Bosco, e a Bella, Lagonegro, Lavello, Rionero in Vulture, Senise, Teana, Venosa e Villa d'Agri di Marsicovetere.