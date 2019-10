Matera 2019 e le Giornate Fai d'autunno

(ANSA) - MATERA, 12 OTT - I volti contadini del telero "Italia 61" di Carlo Levi a Palazzo Lanfranchi e quelli dei bassorilievi policromi delle opere in cartapesta dell'artista spagnolo Josè Ortega, nella "Casa" dei rioni Sassi, fino alle immagini dell'arte ispanica negli Ipogei Motta: sono alcuni dei 14 luoghi e attrazioni aperti a Matera, Capitale europea della cultura 2019, per le Giornate Fai d'autunno. Ad apprezzarli sono i numerosi turisti, molti dei quali stranieri, accompagnati da ciceroni in erba delle scuole medie superiori e inferiori. Come ha fatto una coppia di ragazzi agli ipogei Motta, vestiti in abiti tradizionali.