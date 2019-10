Riciclo acciaio, la Basilicata è avanti

(ANSA) - POTENZA, 08 OTT - Nell'ultimo anno in Basilicata sono stati raccolti 3,51 chilogrammi di imballaggi in acciaio per abitante, un dato superiore alla media nazionale di 3,21 chili: i dati sono stati resi noti da Ricrea, il "Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio", uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema Conai. Ricrea ha organizzato a Potenza un'iniziativa con attività, laboratori e quiz per aiutare i cittadini "a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio".