Bardi, imprese culturali per la crescita

(ANSA) - MATERA, 4 OTT - "Le imprese culturali rappresentano una opportunità di crescita per la Basilicata e per il Paese": lo ha detto nel pomeriggio, a Matera, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione del convegno "La cultura crea ricchezza" nell'ambito de "La Pr1Ma" la convention nazionale dei Giovani Imprenditori di Confapi.

"Quando parliamo di giovani imprenditori - ha spiegato Bardi - parliamo di speranze per il futuro. E' giusto che per questi giovani che fanno impresa la Regione, le istituzioni guardino con occhio giusto e con iniziative adeguate al loro impegno, al loro percorso e alle attività che mettono in atto".