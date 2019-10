Ora "Tboxchain" dalla Basilicata a Tokyo

(ANSA) - POTENZA, 03 OTT - "Tboxchain", la startup lucana "nata per combattere le false recensioni online", è una delle 20 eccellenze italiane presenti alla quarta edizione dell'Italian Innovation Day di Tokyo, evento organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Tokyo.

"La proiezione internazionale - hanno spiegato in una nota i fondatori della startup, Fausto Villani e Michele Cignarale - della nostra idea di impresa aveva trovato già interesse in Sud America, a dicembre dell'anno scorso, e adesso ha questa straordinaria occasione di visibilità in Asia. L'auspicio è che, come è accaduto ad altre aziende che hanno partecipato alle precedenti edizioni, lo sviluppo di business in Giappone possa concretizzarsi per avere un primo piano di espansione internazionale".