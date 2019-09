Gioco d'azzardo: una giornata di lotta?

(ANSA) - POTENZA, 30 SET - Nel 2017 i lucani hanno speso circa 511 milioni di euro per il gioco d'azzardo, con una cifra pro capite pari a 816 euro, e un trend in crescita di circa 14 milioni l'anno: i dati, di Adconsum Matera, sono stati illustrati oggi dal consigliere regionale della Lega, Dina Sileo, che ha presentato la proposta di legge "Istituzione della giornata lucana per la lotta alla dipendenza da gioco d'azzardo". La data ipotizzata è quella del 2 dicembre, scelta "perché simbolica: nel periodo natalizio la spesa per il gioco cresce, e vogliamo ricordare ai lucani che si tratta di una dipendenza e non del modo per unire le famiglie, come invece avveniva un tempo".