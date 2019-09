A Potenza, "Non possiamo bere petrolio"

(ANSA) - POTENZA, 27 SET - Colorata, pacifica, sarcastica, ma soprattutto chiara e diretta: "Non possiamo bere petrolio". In una Basilicata, che è anche terra di estrazioni di greggio, gli studenti lucani hanno voluto essere parte del "Friday for future", la manifestazione per l'ambiente che si è svolta in tantissime città italiane, per "difendere Gaia".

Un migliaio circa i giovani, accanto ai sindacati e alle associazioni ambientaliste, che hanno attraversato la città, per dirigersi verso la sede della Regione, dove si sta svolgendo una riunione straordinaria dedicata al referendum sulla legge elettorale chiesto dalla Lega. Una mattinata fatta di cori, striscioni, selfie e dirette Facebook, per essere parte - anche virtuale - di un movimento nato dalla protesta di Greta.