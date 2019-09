Sanità: Bardi, i fabbisogni da rivedere

(ANSA) - POTENZA, 26 SET - "Dobbiamo rideterminare i fabbisogni sulla Sanità tra le Regioni e lo Stato. Va affrontata anche la questione dell'autonomia differenziata a condizione, però, che si traduca in un federalismo solidale che non penalizzi le Regioni del Sud": lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, partecipando alla Conferenza Stato-Regioni.

Rivolgendosi al Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, Bardi lo ha "ringraziato per aver annunciato che ogni intesa verrà sottoposta all'approvazione del Parlamento dopo una discussione pubblica. E' quello che ho chiesto sin dal primo giorno del mio insediamento": Bardi ha invitato Boccia in Basilicata "per un confronto leale e fattivo su questi ed altri temi".