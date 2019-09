Petrolio: centrosinistra,silenzio giunta

(ANSA) - POTENZA, 25 SET - Il prossimo 26 ottobre "scadrà la concessione Eni in Val d'Agri", ma "si registra un'assoluta assenza della giunta regionale sul confronto sulla proroga, un silenzio fatto di 'riservatezza'" senza "dibattiti con i territori", nonostante "questo sia un tema cruciale per il futuro della Basilicata": non ci sono "discussioni", ma "solo la sedia vuota del Presidente della Regione", e "non vorremmo che un tema così importante venisse deciso in qualche stanza d'albergo". Sono alcuni dei punti evidenziati a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, da consiglieri regionali di opposizione Marcello Pittella, Luca Braia (Avanti Basilicata), Roberto Cifarelli, Mario Polese (Comunità democratiche - Pd) e Carlo Trerotola (Comunità democratiche).