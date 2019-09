La "Notte dei ricercatori" sarà a Matera

(ANSA) - POTENZA, 25 SET - Il Campus universitario di Matera ospiterà, venerdì 27 settembre, dalle ore 16, la "Notte Europea dei Ricercatori 2019": la manifestazione, che si svolgerà in contemporanea in tutte le nazioni europee, per la Basilicata ha come tema il "volo" per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, e il 50/o anniversario della conquista della Luna. Il programma della manifestazione è stato illustrato stamani, nel capoluogo lucano, dal Rettore dell'Università della Basilicata, Aurelia Sole, dal Presidente dell'Area della Ricerca del Cnr di Potenza, Vincenzo Lapenna, e dal Prorettore al Public Engagement dell'Unibas , Nicola Cavallo.