"C'è copertura per i concorsi Arpab"

(ANSA) - POTENZA, 23 SET - E' "confermata la copertura finanziaria per l'espletamento degli avvisi per titoli ed esami", per l'Arpab, "ma anche la proroga dei contratti in somministrazione fin quando non ci saranno le assunzioni a tempo determinato dei relativi profili". E' quanto emerso nel corso del tavolo sul Masterplan dell'Arpab, a cui ha partecipato l'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Rosa, il direttore dell'Arpab, Edmondo Iannicelli, i rappresentanti dell'agenzia e di Cisl, Fials e Ugl.



Data ultima modifica 23 settembre 2019 ore 18:49