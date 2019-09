A Matera 2019 l'Oriente di Pasolini

Harry e Meghan, in Sudafrica il primo viaggio con il piccolo Archie. FOTO

I duchi di Sussex in partenza per una visita ufficiale di 10 giorni. Avranno in agenda tanti appuntamenti dedicati alle cause umanitarie. Il principe si recherà poi da solo in altri tre Paesi (Malawi, Botswana e Angola). Sarà il primo tour come famiglia