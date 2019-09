Cova Viggiano: Regione, basta fiammate

(ANSA) - POTENZA, 16 SET - "È importante capire cosa succede nel Cova, per poter rassicurare i cittadini e per impedire che il fenomeno delle fiammate si ripeta nuovamente: l'impianto, come tutte le infrastrutture produttive, può avere problemi temporanei, ma non possiamo permettere che avvengano con questa frequenza. Con l'Eni siamo stati chiari: non tollereremo il costante ripetersi delle fiammate, e sono lieto che anche l'azienda lo abbia riconosciuto". Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Gianni Rosa, al termine dell'incontro che si è svolto oggi, a Potenza, con i rappresentanti del Dipartimento, dell'Arpab, dell'Eni e dei sindaci di Viggiano e di Grumento Nova (Potenza).