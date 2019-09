Maratea è la Capitale del Futuro 2019

(ANSA) - POTENZA, 14 SET - L'obiettivo è quello di "ripensare il mondo dell'economia e dell'impresa": con la quarta edizione del "Festival Heroes Meet in Maratea", per tre giorni, dal 19 al 21 settembre, la Perla del Tirreno diventerà la Capitale del Futuro 2019. Nato da un'idea nato di Andreina Serena Romano e Michele Franzese, il festival "che mette in rete circa duemila persone, è diventato - è specificato in un comunicato - il punto di riferimento per imprenditori, startup, innovatori e investitori che ogni anno si ritrovano a Maratea per discutere di impresa e sviluppo, e stringere nuove partnership strategiche".