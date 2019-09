Tgr Matera, l'Italia e i Sud del mondo

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Con l'evento Materadio la Basilicata diventa il cuore di Rai Radio3. Lo racconta il nuovo episodio di "Matera, Italia", il settimanale della Tgr curato da Silvano Barone e Oreste Lo Pomo in collaborazione con la Tgr Basilicata e dedicato alla Capitale Europea della Cultura 2019, in onda domani alle 11.30 su Rai3.

Per tre giorni i principali programmi di Rai Radio3 si spostano a Matera per trasmettere in diretta gli interventi di artisti e intellettuali italiani ed europei, con pubblico dal vivo. Scopo è rappresentare e capire "i Sud", una parte del mondo definita non solo dalla geografia, ma da un mix di cultura, criticità e risorse. Fra gli ospiti, Samantha Cristoforetti , Teresa De Sio ed il direttore di Rai Radio 3 Marino Sinibaldi. Ci sarà anche la mostra di Matera 2019 "Il paradosso dell'antropocene". Infine un piccolo excursus in Irpinia con "Trenodia", un progetto di corteo come forma d'arte pubblica di Mariangela e Vinicio Capossela.