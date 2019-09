A Potenza complesso sportivo 'Chiriaco'

(ANSA) - POTENZA, 13 SET - Il complesso sportivo di Macchia Giocoli (rpt), a Potenza, è stato intitolato alla memoria dell'ex consigliere e assessore comunale allo sport "Gigi" Chiriaco, morto nel 2008, circa due anni dopo dopo un incidente stradale in cui rimase gravemente ferito. La cerimonia di intitolazione - a cui, tra gli altri, ha partecipato la figlia Flora - si è tenuta ieri sera.

Chiriaco era "una persona che - ha detto il sindaco Mario Guarente - ha saputo coniugare le proprie capacità sportive con quelle di chi è chiamato a gestire la cosa pubblica, svolgendo il proprio ruolo con dedizione e passione, caratteristiche che metteva in campo in entrambe le esperienze. A lui e ai suoi familiari la gratitudine della nostra comunità che, anche grazie a quanto ebbe a compiere durante il suo mandato, oggi può ritenere la pratica sportiva importante per la crescita sana, non solo fisica, dei propri concittadini".