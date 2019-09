Musei: 'Basilicata-Puglia' non si farà

(ANSA) - MATERA, 11 SET - Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, in una nota, ha espresso "soddisfazione" per "la decisione del Ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini, di sospendere l'attuazione del provvedimento di riorganizzazione dei poli museali e delle strutture periferiche del MiBac, che prevedeva tra l'altro l'accorpamento del polo museale della Basilicata a quello della Puglia".

Secondo il sindaco della città Capitale europea della Cultura 2019, "la decisione del Ministro va nella direzione che avevamo auspicato di valutare approfonditamente ogni aspetto di una riforma che non teneva conto delle peculiarità del sistema museale lucano voluto da Dinu Adamesteanu e del ruolo di Matera come Capitale europea della cultura".