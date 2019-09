Pagamenti, i lucani li fanno in contanti

(ANSA) - POTENZA, 9 SET - La Basilicata è la regione d'Italia con la più alta percentuale (74,7 per cento) di uso di utilizzo del contante nei pagamenti. E' quanto risulta dal "Cash card ratio". I dati sono stati elaborati e pubblicati oggi dal quotidiano "Il Sole 24 Ore". Nell'articolo di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste è precisato che "ogni italiano, in media, paga con bancomat e carte di credito una volta ogni cinque giorni, che diventano undici in Campania, 12 in Calabria e 16 in Basilicata".