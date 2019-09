No time to die, 007 nei Sassi di Matera

(ANSA) - MATERA, 9 SET - Daniel Craig - protagonista, nei panni di James Bond, di "No time to die", il 25/o film che ha per protagonista l'agente 007 - ha girato oggi alcune scene nei rioni Sassi di Matera, città che è Capitale europea della Culture 2019.

La presenza dell'attore ha provocato molto interesse sia fra i materani sia fra i turisti, che però sono stati tenuti a distanza dalla produzione del film. In particolare, Craig è stato impegnato in riprese nel piazzale antistante la chiesa di Sant'Agostino, nel Sasso Barisano: nella stessa zona è stato costruito un tunnel lungo circa 100 metri, che promette di offrire a chi vedrà il film scene particolarmente emozionanti. Stamani, poi, il regista di "No time to die", Cari Fukunaga, ha effettuato alcuni sopralluoghi nei rioni Sassi, in vista di altre scene da girare nei prossimi giorni.