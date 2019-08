Coldiretti, fermare Xylella verso Matera

(ANSA) - MONTEMESOLA (TARANTO), 29 AGO - "Con i 23 espianti a Montemesola e i 70 abbattimenti in programma a Crispiano è partita la controffensiva dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif) in provincia di Taranto per mettere un freno alla virata della Xylella verso Matera". Ne dà notizia Coldiretti Puglia, sottolineando che "secondo i decreti di abbattimento sono 650 gli ulivi da espiantare nelle province di Brindisi e Taranto entro la fine di settembre per estinguere i focolai infetti e arginare la diffusione della malattia". "Le dimissioni del commissario straordinario dell'Arif, Oronzo Milillo - prosegue Coldiretti - hanno determinato un clima generale di confusione e tentennamento. Auspichiamo che il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenga per fare in modo che il commissario possa tornare sui propri passi". "Lo stesso piano di Milillo - conclude il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia - sta procedendo a singhiozzo sul fronte degli abbattimenti e dei monitoraggi".