Uva da tavola, stagione è partita tardi

(ANSA) - POTENZA, 26 AGO - La stagione dell'uva da tavola, "concentrata quasi esclusivamente nel Metapontino", è partita in ritardo" e "risente di prezzi all'ingrosso scarsamente remunerativi per i produttori". Lo ha reso noto, in un comunicato, la Cia-Agricoltori di Matera. L'associazione degli agricoltori ha poi fatto riferimento "ai prezzi rilevati da Ismea nel Metapontino al 23 agosto scorso" evidenziando quindi che "il ritardo è dovuto alla maturazione dell'uva per le condizioni meteo della tarda primavera, come in Puglia, ha lasciato la strada aperta ai produttori spagnoli".