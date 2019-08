C'è carenza di sangue, Avis è mobilitata

(ANSA) - POTENZA, 22 AGO - L'Avis di Basilicata "è mobilitata attraverso i suoi uffici e le sedi comunali per far fronte alle criticità in merito alle disponibilità di sangue registratasi nel mese di agosto, in particolare di zero positivo e zero negativo". Lo ha reso noto la presidente dell'Avis lucana, Sara De Feudis. "L' Avis di Basilicata - è scritto in una nota - continua a seguire con attenzione, insieme al centro regionale sangue, l'andamento delle donazioni in questi mesi estivi in Basilicata congiuntamente alla situazione di criticità che coinvolge tutto il territorio nazionale".