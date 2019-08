Si attarda sul treno e abbandona figlia

(ANSA) - POTENZA, 19 AGO - Una ragazzina di 13 anni è stata aiutata dalla Polizia dopo che il padre, alla stazione di Potenza centrale delle Ferrovie dello Stato, era rimasto bloccato sul "Fracciarossa" Taranto-Milano, a bordo del quale aveva accompagnato due zie in partenza per la Svizzera.

Tutto è cominciato quando un uomo ha chiesto l'intervento della Polizia. Gli agenti hanno trovato sulla banchina del binario due la ragazzina: il padre era rimasto bloccato sul Fracciarossa, ormai partito per Salerno, su cui aveva accompagnato due zie che tornavano in Svizzera e dove si era attardato senza scendere in tempo.