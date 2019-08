Depuratore Maratea:"Interventi in corso"

(ANSA) - POTENZA, 14 AGO - Sono in corso "tutti gli interventi necessari a ripristinare il corretto funzionamento di depurazione in località Ogliastro, a Maratea (Potenza)". Lo ha comunicato, in una nota, l'amministratore unico di Acquedotto Lucano (Al), Giandomenico Marchese, il quale ha evidenziato che "sono in fase di esecuzione le soluzioni tecniche individuate per migliorare l'ossigenazione dei fanghi essendo l'impianto interessato cosiddetto a fanghi attivi nel quale i microorganismi trasformano la sostanza organica abbattendone il carico inquinante".