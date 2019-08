A Sarconi una 'Sagra di qualità'

(ANSA) - POTENZA, 13 AGO - A Sarconi, piccolo borgo in provincia di Potenza conosciuto come la "Capitale Europea del fagiolo", è ormai tutto pronto per la 38/a edizione della Sagra che, come da consolidata tradizione, si terrà anche quest'anno il 18 e il 19 agosto. L'edizione 2019 sarà "arricchita - è evidenziato in un comunicato - dal riconoscimento di 'Sagra di qualità' ricevuto presso la sede del Senato della Repubblica Italiana lo scorso 22 luglio: un riconoscimento che parte da molto lontano e che premia l'intera comunità di Sarconi".