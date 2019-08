Tirrena inferiore: in arrivo 49 milioni

(ANSA) - POTENZA, 8 AGO - Circa 49 milioni di euro saranno utilizzati per interventi di messa in sicurezza del tratto lucano della strada statale 18 "Tirrena Inferiore", che attraversa Maratea (Potenza). Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra, secondo la quale si tratta di "un sostanzioso finanziamento che potrà essere avviato grazie alla sinergia tra governo e giunta. I fondi saranno utilizzati per lavori di costruzione nei tratti di variante in galleria, e per l'eliminazione del pericolo di caduta massi nelle località di Acquafredda e Cersuta".