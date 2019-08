Palio del grano a Terranova del Pollino

(ANSA) - POTENZA, 2 AGO - Una escursione "di buon mattino a Cugno dell'Acero alla scoperta dell'associazione abete-faggio darà il via alla nona edizione del Palio del Grano" in programma domani, sabato 2 agosto, e domenica 3 agosto a Terranova del Pollino (Potenza). Oltre all'escursione e a una mostra fotografica dal titolo "Grano e cibo nel dialetto", il "momento clou della prima delle due giornate - è scritto in un comunicato - sarà la proiezione in serata del film-documentario 'In questo mondo', con il quale Anna Kauber racconta la vita delle donne pastore in Italia, attraverso un viaggio di più di due anni, di circa 17mila km percorsi e di cento interviste a donne tra i 20 e i 102 anni".