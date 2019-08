Rifiuti, Potenza prova la Taric a peso

(ANSA) - POTENZA, 01 AGO - L'Acta, in alcune zone di Potenza, sperimenterà dal prossimo 3 settembre la raccolta della frazione indifferenziata con i codici identificativi sui sacchetti, per modulare la Taric (Tariffa rifiuti corrispettiva) in base ai quantitativi prodotti da ogni nucleo familiare, che porterà a sconti della tariffa se non si supera un determinato livello, e aggravi in caso contrario. E' quanto hanno spiegato stamani, a Potenza, l'assessore comunale all'ambiente, Alessandro Galella, e l'amministratore unico dell'Acta, Roberto Spera.