Fials: "Abbiamo raccolto 10mila firme"

(ANSA) - MATERA, 31 LUG - "In soli 20 giorni ed in piena estate", per la petizione "Salviamo la sanità materana", promossa dalla Fials, sono state raccolte 10.327 firme, "suddivise in 5.670 firme cartacee e 4.657 online attraverso la piattaforma accreditata change.org". Lo ha reso noto stamani, in una conferenza stampa, il segretario generale della Fials Matera, Gianni Sciannarella, il quale ha ribadito che con la petizione si chiede "la rimozione dei vertici dell'Asm, l'Azienda sanitaria di Matera".