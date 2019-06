Un progetto per 'Crescere in digitale'

(ANSA) - POTENZA, 20 GIU - Si svolge a Potenza la seconda edizione di "Crescere in Digitale", un progetto dell'Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro) e del Ministero del Lavoro, realizzato in collaborazione con Unioncamere e Google a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani", per "diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese italiane".

Il progetto - è scritto in una nota - si rivolge ai giovani iscritti al programma "Garanzia Giovani" offrendo un percorso di formazione, laboratori e cinquemila tirocini nelle imprese italiane. Oggi a Potenza si è svolto il primo laboratorio, a cui hanno partecipato i giovani lucani selezionati tra coloro che hanno completato la prima fase del percorso formativo on-line e superato il test.