Un infopoint per i turisti a Muro Lucano

(ANSA) - POTENZA, 20 GIU - Si chiama "Infomur", ed è uno sportello turistico a Muro Lucano (Potenza), che nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale, religioso e naturalistico della città di San Gerardo Maiella, protettore delle mamme gestanti e dei bambini e Santo Patrono di Muro Lucano e della Basilicata.

Turisti e pellegrini avranno quindi un punto di riferimento per scoprire i luoghi di San Gerardo Maiella, a partire dalla casa natia situata nell'antico Borgo Pianello, per poi proseguire alla volta del Battistero e della Bottega Pannuto.

Senza dimenticare la cattedrale e gli ipogei, un patrimonio venuto alla luce grazie ai lavori di ristrutturazione nell'area del castello angioino. Per gli amanti della natura, il sentiero dei mulini è "un'esperienza sensoriale unica in un luogo incontaminato - è scritto in una nota - dove è possibile ammirare la bellezza della biodiversità in tutte le sue forme".