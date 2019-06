In Basilicata la festa di 'Avvenire'

(ANSA) - MATERA, 20 GIU - C'è anche un incontro con Romano Prodi sul futuro dell'Europa, il 27 giugno, a Matera (Capitale europea della Cultura 2019) nel cartellone della Festa di "Avvenire", in programma dal 25 al 29 giugno in Basilicata, tra la Città dei Sassi e Potenza, che nella giornata conclusiva ospiterà un colloquio tra il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e il direttore del quotidiano, Marco Tarquinio.

Così come accaduto nel 2017 e 2018, anche quest'anno, quindi, Avvenire, in collaborazione con la Conferenza episcopale di Basilicata e l'Associazione Giovane Europa, "organizza in Basilicata una Festa nazionale del giornale che - è sottolineato in un comunicato - come nelle precedenti edizioni, coniuga momenti di riflessione su grandi temi geopolitici ed economici nazionali e internazionali e occasioni di dibattito culturale".